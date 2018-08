Anime | Godzilla: The Planet Eater tiene nuevo trailer

La página oficial para las nuevas películas animadas de GODZILLA, empezó a transmitir un nuevo video promocional de la tercera y última película: Godzilla: The Planet Eater , que llegará a cines de Japón el próximo 9 de Noviembre.

Narrador: El final

Voz: Entonces, mira hacia abajo y reza ante… la muerte dorada.

Narrador: Godzilla: El devorador de planetas

La nueva trilogía de películas animadas que tienen al rey de los kaiju como protagonista comenzó con la película Planet of the Monsters, que se estrenó en algunos cines de japón en Noviembre de 2017 para luego llegar al servicio NETFLIX el pasado 17 de Enero; City on the Edge of Battle, segunda película de la trilogía se estrenó en cines japoneses el 18 de Mayo y llego a la plataforma de streaming el 18 de Julio.

Considerando las fechas de estreno en cine y luego en Netflix, suponemos que la nueva producción llegaría a la enorme plataforma de streaming en Enero de 2019.

Lo vimos en: ANN