Godzilla VS Evangelion – la nueva atracción de Universal Studios Japón

Godzilla vs Evangelion: The Real 4D es a más reciente atracción que llegará al parque Universal Studios Japan. EL parque ha contado con atracciones basadas en series animadas/mangas como Lupin III, Sailor Moon, Attack on Titan entre otras.

La nueva atracción tiene un set llamado Osaka-III, igual que Tokyo-III en la serie animada Evangelion. A la que los asistentes quienes toman el papel de inspectores del gobierno, pueden ver desde las alturas. La inspección es interrumpida cuando Godzilla aparece y empieza el desastre. Por fortuna Shinji, Rey y Asuka están listos para la batalla, desafortunadamente, tu estás en medio del campo de batalla.

Aún no hay algún trailer o video de la atracción, pero seguramente será como la atracción de Evangelion que instalaron hace un par de años.

La fecha de lanzamiento es el próximo 31 de Mayo de 2019 y estará disponible hasta el 25 de Agosto, siendo parte de las atracciones «Cool Japan».

Además todos los asistentes podrán adquirir una genial palomera que mezcla a godzilla y al Eva 01.

Lo vimos en: Crunchyroll.