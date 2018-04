Hiro Mashima lanzará un nuevo manga

Hiro Mashima regresa este 2018

Hiro Mashima el creador del manga Fairy Tail. Anuncio en su cuenta en Twitter que lanzará un nuevo manga. En la revista Weekly Shonen Magazine de editorial Kodansha. En la edición que saldrá a la venta el próximo 27 de Junio.

Mashima además anunció viene una secuela del manga Fairy Tail. Ésta será un manga spin off de la serie. El autor mencionó que no es el único spin off que viene. Sin embargo no dijo si las obras serán de su autoría.

Hiro Mashima escribió en Diciembre que estaba trabajando para lanzar una nueva serie en 2018. Y publicó varios tuits sobre eso en Enero de este año. Donde mencionaba que sería una historia con una nueva forma de fantasía. Agregó que Plue aparecería en esa nueva serie.

Lo vimos en: ANN