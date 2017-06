Horizon Zero Dawn ya lleva más de 3.4 millones de copias vendidas

El juego de Guerrilla Games Horizon Zero Dawn, que si no has jugado lee aquí nuestra reseña de esta joya que te estás perdiendo, ya tiene más de 3.4 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Así lo dio a conocer Shawn Layden, presidente de Sony Interactive Entertainment America. Otro dato interesante es que de las 3.4 millones de copias casi 1 millón fueron en forma digital.

Horizon Zero Dawn salió en Marzo del 2017 dónde logró colocar 2.6 millones de copias en sus primeras dos semanas, convirtiéndose en el título nuevo con mejor debut en el Playstation 4 y el mejor debut de Guerrilla Games. Ahora sólo queda esperar a que el efecto boca en boca haga lo suyo y que Horizon Zero Dawn mantenga el ritmo de venta, por su parte Guerrilla Games ya está trabajando en crecer la historia de este mundo.