Konnichiwa Festival ha anunciado que la próxima cinta que traerán a México y más países de Latinoamérica será I Want to Eat Your Pancreas, esta llegará a los complejos de Cinépolis alrededor de la república mexicana tanto en su idioma original, como con doblaje al español el próximo 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio, con las fechas y más países en los que se proyectara aún pendientes.

La cinta animada de I Want to Eat Your Pancreas (Kimi no Suizō wo Tabetai) está basada en la novela ligera del mismo nombre por el escritor japonés Yoru Sumino, la cual después de haber sido publicada en modo de serie en el sitio Shōsetsuka ni Narō, obtuvo su publicación oficial en el 2015, y desde entonces, la novela ha sido exportada a distintos países y es considerada como una de las novelas ligeras románticas más sobresalientes de Japón en los últimos años.

Sinopsis:

Al final de la primavera, un chico encuentra un diario en la sala de espera de un hospital, en la portada está escrito “Viviendo mientras muero”. El diario le pertenece a Sakura Yamauchi, una popular y alegre compañera de su clase, quien en su diario describe que sufre una enfermedad terminal.

Sakura está determinada a vivir sus últimos días al máximo, su alegría por la vida cambiará la vida de él para siempre.

Para más información sobre la pre-venta y los cines en los que se proyectará la película, pueden consultar la app o sitio web de Cinépolis en el apartado de +QueCine.