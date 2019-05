¡»I Want to eat your pancreas» una imperdible y conmovedora historia!

I Want to Eat Your Pancreas ¡Imperdible en la pantalla grande!

Este fin de semana se estrena en Cinépolis seleccionados «I want to eat your pancreas» (o Kimi no Suizou wo Tabetai en japonés o Me quiero comer tu pancreas en español), esta cinta animada está basada en la novela del mismo nombre escrita por Yoru Sumino. A la fecha se ha adaptado al manga, live action en 2017 y finalmente esta versión animada que se estrenó en Japón en Septiembre 2018, en Estados Unidos en Febrero y finalmente en México el 31 de Mayo.

Esta es la historia de un verano inolvidable

Serio, callado, con la cabeza siempre en un libro. Así es «él». No tiene amigos, no tiene novia. Por azares del destino conoce el secreto de Sakura, una chica completamente opuesta a él. Alegre, divertida, popular y feliz, la vida de Sakura podría parecer perfecta. La realidad es más compleja, ella padece una enfermedad terminal y él se convertirá en su confidente.

Un hermoso relato que nos cuenta cómo dos completos opuestos aprenden uno del otro. Como dos completos extraños se volverán más cercanos conforme el tiempo de ella se reduce. Esta es una bella historia que puedes disfrutar con tu pareja, amigos o familia, con personajes entrañables, encantadora y sencilla pero que te llegará al corazón y se quedará ahí.

Sinopsis

“Nuestra última primavera… y la mejor de nuestra vida.”

Al final de la primavera un chico encuentra un diario en la sala de espera de un hospital, en la portada está escrito “Viviendo mientras muero”. Sorprendentemente descubre que el diario le pertenece a Sakura, una popular y alegre compañera, quien le revela que sufre una enfermedad terminal.

Sakura está determinada a vivir sus últimos días al máximo, su alegría por la vida cambiará la vida de él para siempre.

¿Cuándo y dónde?

Las funciones de I want to Eat your pancreas en territorio mexicano son el 31 de Mayo, 1 y 2 de junio en Cinépolis seleccionados. Puedes revisar más detalles aquí: http://www.konnichiwafestival.com/pancreas/ y en la página web de Cinépolis: https://www.cinepolis.com/mas-que-cine/pelicula/me-quiero-comer-tu-pancreas .

Para los amigos de latinoamérica, pueden revisar el calendario de funciones en el sitio de Konnichiwa Festival.