¡Imperdible Tributo a Masaaki Yuasa en el #Konnichiwa2018!

Este año hay dos cintas que no te puedes perder en el Konnichiwa! Festival de Cine y Animación Japonesa, son las dos películas más premiadas del Director Masaaki Yuasa, nos referimos a “Lu Over The Wall” (Annecy 2017) y “Night is Short, Walk on Girl” (Japan Academy Prize, Ottawa Film Festival, entre otros). Ambas estrenadas recientemente en España llegan a nuestro país a 30 cines e México.

Masaaki Yuasa: Un director que desborda genialidad y estilo

Masaaki Yuasa es uno de los directores de animación más originales de la actualidad, actualmente es reconocido por Devilman Crybaby (2018), Space Dandy (2014), Adventure Time (Episodio “Food Chain”), Ping Pong The Animation (2014), Tatami Galaxy (2010). Los amantes de la animación lo conocen también por “Kick-heart” (2013), uno de los primeros proyectos de animación japonesa fondeados por Kick-Start y por “Mind Game” una alucinante y frenética película.

Este año este director tendrá un reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Tokio.

“Lu Over The Wall”

Lu Over The Wall es una cinta animada que nos relata la historia de Kei, un chico de secundaria que vive en el pueblo pesquero de Hinashi, el es solitario y pesimista, pero algo que ama es subir sus canciones al internet. Un día mientras toca con su banda una sirena llamada Lu comienza a cantar con ellos convirtiéndose en un hit viral.

¿Será una sirena de verdad o son efectos especiales?

Desde siempre el pueblo de Hinashi ha creído que las sirenas sólo traen desastre a la humanidad.

¿Podrá Kei cambiar cambiar esta percepción y con ello salvar al pueblo?

Funciones y horarios:

“Night is Short, Walk on Girl”

The Night is Short, Walk on Girl, nos lleva a experimentar una noche muy loca junto con los estudiantes de Tokio siguiendo la historia de un estudiante que quiere confesarle su amor a una chica de cabello negro.

¡Lo que empieza como una borrachera normal de verano se transformará en un viaje sorprendente, dónde conocerán a gente muy excéntrica, mafiosos, un teatro ambulante y hasta un dios de los libros! Frenética, alucinante y muy divertida. Night is Short más que una historia romántica es una aventura que nunca olvidarás.

Funciones y horarios:

