Esto es todo lo que se sabe sobre el incendio en Kyoto Animation | #Japón

Anoche se reportó que a las 10:30 am (hora de Japón) inició un incendio en Kyoto Animation. De acuerdo con reportes de la policía de Kioto, a las 7:58 pm se había confirmado la muerte de 25 personas. Los bomberos identificaron a una persona fallecida en el primer piso y a 11 más en el segundo nivel.

La cadena NHK informó que, según sus fuentes, en el momento en que inició el incendio había alrededor de 70 personas laborando.

La policía de Kioto investiga el hecho como un incendio provocado. El sospechoso, un hombre de alrededor de 40 años de edad, derramó «un líquido parecido a la gasolina» dentro del edificio y según algunos testimonios, inició el fuego mientras decía a los empleados del estudio “¡mueran!”. La policía confirmó que el sospechoso (que ya se encuentra detenido) no es ni ha sido nunca empleado del estudio.

El presidente de Kyoto Animation, Hideaki Hatta, comentó que desde hace algunos años reciben amenazas de muerte por correspondencia. Por su parte, el Primer Ministro Shinzō Abe expresó en Twitter sus condolencias y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Sentai Filmworks, que ha licenciado varios títulos del estudio en los Estados Unidos, lanzó una campaña en GoFundMe para apoyar a Kyoto Animation.

Help us help our friends at Kyoto Animation by donating (if you can) or sharing: https://t.co/Fg599lm5Dy

— Sentai 🌞 Filmworks (@SentaiFilmworks) July 18, 2019