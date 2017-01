Jam Project, Eir Aoi, Luna Haruna y más brillaron en el #AnisongWorldMatsuri

El día de ayer se llevó a cabo el día 1 del Anisong World Matsuri, un ambicioso proyecto desarrollado a la par de Anime Expo por Daisuki Inc. con varios eventos relacionados al mundo del anime y la música japonesa, dentro de este día se presentaron tres eventos, la presentación de Love Live! Sunshine, One Punch Man y el Super Japan Live, este último fue un concierto de 4 horas dónde se presentaron JAM Project, Luna Haruna, Eir Aoi, Yoko Ishida, Minami, TM Revolution, Sphere y DJ Kazu.

Ante un auditorio lleno, el Microsoft Theather se iluminó de glowsticks y vibró durante 4 horas con la participación de cada uno de los invitados musicales, hubo un par de sorpresas en la noche como el dueto de Luna Haruna y Eir Aoi haciendo un cover de “Melissa”, tema de Fullmetal Alchemist (Porno Graffiti), o el momento cuando Yoko Ishida y Minami cantaron “God Knows” de Haruhi Suzumiya.

El día de hoy se presentarán OldCodex y Flow en el Anisong World Matsuri: Japan Band Battle. para cerrar esta primer edición del Anisong World Matsuri.

Setlist Anisong World Matsuri ~ Super Japan Live:

JAM Project

– Hiroshi Kitadani – We Are!

– Masaaki Endoh – BELIEVE IN NEXUS

– Masami Okui – Rondo-revolution

– Yoshiki Fukuyama – Makka na Chikai

– Hironobu Kageyama – CHA-LA HEAD CHA-LA

Eir Aoi

– IGNITE

– Sirius

– Lapis Lazuli

– INNOCENCE

Luna Haruna

– Overfly

– Ripple Effect

– Ai wo Utae

* Melissa (FMA) Dueto con Eir Aoi.

Minami

– Shining☆Days

– Kimi no Naka no Eiyuu

– STRAIGHT JET

Yoko Ishida

– COLORFUL BOX

– FOREVER HERE

– Otome no Policy

*God Knows (Haruhi) Dueto con Minami.

DJ Kazu

T.M. Revolution

– INVOKE

– ingnited

– resonance

– HEART OF SWORD

– Preserved Roses

– Kakumei Dualism

Sphere

– Ding! Dong! Ding! Dong!

– Ippun Ichibyou Kimi to Boku no

– Future Stream

– MOON SIGNAL

– GENESIS ARIA

– vivid brilliant door

JAM Project

– GONG

– THE HERO !! ~Ikareru Kobushi ni Hi wo Tsukero~

– Jam Project medley (Vanguard ~ ROCKS ~ Rescue Fire)

– SKILL

Galería

Más fotos en Lantis Official FB.