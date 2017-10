Japón: Adios ‘Grape-kun’ el fan N°1 de Kemono Friends

Grape-kun el pingüino residente del Zoologico Tobu y que se ganó el corazón de todos los fans de la serie Kemono Friends, falleció el pasado jueves, reportaron trabajadores del Zoológico.

Los trabajadores del zoológico agradecieron a todas las personas que apoyaron a Grape-kun y en especial a Hululu, un pingüino Humbolt, personaje de la serie Kemono Friends. Grape-kun se apegó mucho a una figura de cartón de Hululu que fue colocada en su hábitat, como parte de una colaboración entre la serie y el zoológico.

– “Agradecemos también a Hululu, quien acompaño a Grape-kun hasta el final” – mencionaron los trabajadores – “Y siempre estaremos agradecidos con Grape-kun. Descanse en paz” –

Grape-kun murió a los 21 años de edad, los pingüinos Humbolt (especie de Grape-kun) pueden llegar a vivir hasta 25 años.

Los fanáticos del simpático pingüino han compartido sus condolencias y buenos deseos y muestras de cariño a través de las redes sociales.

Rest in Peace Grape-kun, you brought joy to so many people across the world with your love for Hululu. #グレープ君 pic.twitter.com/JwPEaIK4YJ

