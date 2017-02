Japón Anison Best 100! ¡Los temas de anime favoritos de los japoneses!

La cadena NHK transmitió el especial “Countdown Live: Anison Best 100!” presentado por Sayuri Matsumura de Nogizaka46 el programa anunció a los ganadores de la votación para elegir a los mejores temas de Anime. El primer lugar se lo llevó la canción “Snow Halation” de Love Live! seguido de “Bokutachi wa Hitotsu no Hikari” tema de la película de la misma serie. El tercer lugar se lo llevó “Orion wo Nazoru” del anime Tiger and Bunny, ambos títulos también se encuentran posicionados en los mejores 100 animes de la NHK.

1- Snow Halation (Love Live!)

2- Bokutachi wa Hitotsu no Hikari (Love Live! Movie)

3. Orion wo Nazoru (Tiger & Bunny)

4- History Maker (Yuri on Ice)

5- Butter-fly (Digimon Adventure)

6- Only my railgun (A Certain Scientific Railgun)

7- Platinum (Cardcaptor Sakura)

8- Cruel Angel Thesis (Neon Genesis Evangelion)

9- Sugar Song and Bitter Step (Blood Blockade Battlefront)

10- Tragedy ( The File of Young Kindaichi Returns)

11- Connect (Puella Magi Madoka Magica)

12- Kimi no Shiranai Monogatari (Bakemonogatari)

13- Maji Love 1000% (Uta no Prince-sama – Maji Love 1000%)

14- M@sterpiece (The Idolm@ster Movie)

15- Guren no Yumiya (Space Battleship Yamato)

Vía: ANN.