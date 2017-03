Japón Fallece el autor de Highschool of the Dead

El portal Yahoo en Japón informó que el escritor y mangaka Daisuke Sato falleció el pasado 22 de Marzo a consecuencia de una enfermedad cardiaca, tenía 52 años. El autor es reconocido por ser el creador del popular título Highschool of the Dead e Imperial Guards, recientemente Highschool of the dead se encontraba en pausa.

Vía: Yahoo.