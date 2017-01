Japón Las películas más Taquilleras del 2016

La página de Cinema Today dio a conocer las películas más taquilleras en Japón del 2016, les dejamos el TOP 10 en Taquilla Japonesa de este año la cuál fue dominada ampliamente por cintas de anime y de la casa Disney, sin lugar a dudas la gran ganadora de este año fue la cinta más popular del 2016 Kimi no Na Wa:

1. Kimi no Na Wa – $182 MDD.

2. Star Wars: The Force Awakens – $99.38 MDD

3. Shin Godzilla – $69.30 MDD

4. Zootopia – $65.2 MDD

5. Finding Dory – $58.36 MDD

6. Detective Conan: The Darkest Nightmare – $54.09 MDD

7. Eiga Yo-kai Watch: Enma Daioh to Itsutsu no Monogatari da Nyan! – $47.25 MDD

8. One Piece Film Gold- $44.43 MDD

9. Nobunaga Concerto – $39.39 MDD

10. The Secret Life of Pets – $36.32 MDD

*Cifras en millones de dólares.

Sorprende que este año se dejara fuera a la gran ganadora alrededor de todo el mundo Captain America: Civil War la cuál ocupa un honroso #9 en el Top 10 de Cintas extranjeras en Japón. También en el Top 10 Nacional figuran Doraemon Shin Nobita no Nihon Tanjou, Assassination Classroom 2, Orange y Girls and Panzer. Sin duda fue un muy buen año para el cine japonés.

Vía: Cinema Today