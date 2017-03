Japon ¡Mamoru Miyano y Maaya Sakamoto en el doblaje de Sing!

Los actores de voz y cantantes Mamoru Miyano y Maaya Sakamoto participan el doblaje japonés de Sing, Sakamoto interpreta a Rosita, papel realizado originalmente por Reese Weatherspoon y Miyano a la oveja Eddie, interpretado originalmente por John C. Reilly, y como Ray un caracol con una potente voz que interpreta “Ride like the Wind” de Christopher Cross. El cómico Tsukasa Saitou del dúo Trendy Angel interpreta a Gunther, un cerdito bastante peculiar y pareja de baile de Rosita. El cantante de Sukima Switch, Takuya Ohashi, interpreta a Johnny un sensible gorila que su más grade sueño es convertirse en cantante. Yamadera Kouichi interpreta a Mike, un egocentrista ratón pero con una voz que es inversamente proporcional a su tamaño.

Sing se estrenó este fin de semana en Japón y sale a la venta en México en BD y DVD este Marzo 2017, así que si te la perdiste en cines te dejamos nuestra reseña para que la compres ya mismo.