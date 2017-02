Japón | Masako Nozawa (la voz de Goku en Japón) obtiene 2 Record Guiness

La seiyu (actriz de voz) Masako Nozawa, obtuvo 2 Record Guiness, el pasado martes, gracias a su trabajo en Dragon Ball, siendo la voz de Goku. Nozawa, fue premiada como “actor que ha prestado su voz al mismo personaje de un videojuego por más tiempo” y “la actriz con la carrera más larga prestando su voz a un videojuego”. Ella fue certificada el pasado 25 de Octubre de 2016, cuando había dado voz Goku, en los juegos de Dragon Ball por 23 años y 218 días. Una ceremonia de acreditación fue realizada en las oficinas de Namco Bandai el pasado martes, para celebrar sus logros.

Después de recibir los reconocimientos, Nozawa declaró: “Soy feliz de estar sana. no sería capáz de seguir si no fuera así”

Masako Nozawa partitcipó en el videojuego de Dragon Ball Z Super Butoden, para la consola Nintendo Entertainment Sysem (NES) en 1993, y recientemente participó en Dragon Ball Xenoverse 2, para la consola Play Station 4 y en Dragon Ball Heroes, un juego digital de cartas, y en todos ha dado su voz a Goku.

El creador de Dragn Ball, Akira Toriyama, también felicitó a Nozawa mediante un mensaje mostrado durante el evento. El mensaje decía “¡Felicidades por obtener un Record Guiness en 2 categorías! Me siento orgulloso cuando pienso ‘almenos un poco pero ¿tengo una conexión con esos records?'”

Masako Nozawa no solo presta su voz a Goku en la serie animada o los videojuegos, también es quien presta su voz a Gohan y Goten, además del personaje Dr Kureha en la serie One Piece y a Kitaro en las primeras 2 temporadas de Gegege no Kitaro.

