Japon101 ¿Cuanto cuesta realmente viajar a Japón?

¿Cuantos de nosotros hemos soñado alguna vez con visitar Japón pero no podemos ponerle fecha a ese viaje anhelado ya que de entrada el simple hecho de no saber realmente cuanto cuesta viajar a Japón o imaginar que es super caro, nos hace dudar y nos impide realizar este sueño? En esta nota te ayudamos a aclara que tan caro o barato es realmente viajar a Japón.

1.- Viajando a Japón ¿Que necesito considerar en mi viaje?

Independientemente de lo “obligatorio” como pasaporte o visa en caso de que viajes con escala en EEUU y Canadá, tener claro que requieres considerar para viajar hace que sea mas fácil organizarte. En este caso, el vuelo, el hospedaje, las comidas, el transporte, la conectividad, los gastos recreativos y los personales son cosas que debemos tener en mente para evitar sorpresas durante el viaje o peor aún, quedarnos cortos con el presupuesto.

2.- Vuelos ¿Cuando es un vuelo barato y cuando es caro?

Saliendo desde la Ciudad de México un vuelo directo a Japón que se podría considerar barato ronda entre los $11,000 – $17,000 mxn pesos mexicano, ofertas como esta, generalmente las hay 3 o 4 veces al año y principalmente por las aerolíneas Aeromexico y ANA. Arriba de ese precio se le puede considerar normal (Entre $18,000 – $21,000 mxn), pero ya sobrepasando los $22,000 mxn pesos es un vuelo “caro”.

A veces hay ofertas extremas de Aeroméxico o de ANA dónde lo vuelos están en $500 USD ($9,000 mxn) pero on en contadas ocasiones

Si cuentas con visa americana tienes la opción de planear tu vuelo con escalas en EEUU y reducir costos hasta los $11,000 mxn – $12,000 mxn

3.- Hospedaje ¿Donde me puedo alojar sin gastar la mitad de mi presupuesto?

Japón es uno de los países donde hospedarte en un hostal es realmente una experiencia grata, usualmente solo hace falta buscar en booking cualquier hostal con una calificación de 8 o mayor y sin duda no te arrepentirás. Por otra parte si viajas acompañado y deciden repartir los gastos un rentar una habitación vía Airbnb puede ser la mejor opción.

Mientras que el costo de un hostal por noche en Tokio varía desde 250 hasta 350 pesos, para un Airbnb es de aproximadamente 500 pesos por noche.

4.- Alimentos ¿Se puede comer barato sin comer mal?

La respuesta es sencilla: Si. En Japón se puede comer bien sin gastar demasiado y siguiendo esta idea de reducir gastos, lo mejor es tener dos comidas de konbini (Tienda de conveniencia tipo OXXO de las cuáles ya hemos hablado) y una comida libre. Darse gusto en algún de saborear un buen ramen, udon, sushi, okonomiyaki, gyudon, oden, yakisoba etc., regularmente puede costar entre 500 y 1000 yenes ($80 – 160 mxn). Por otra parte el desayuno o cena perfectos son los siempre recomendables onigiris y el pan de konbini, esto sumado al gratuito café o té de tu hostal harán que este par de comidas sea de solo 350 yenes, algo así como $60 mxn.

5.- Transporte ¿Cual transporte es la mejor opción para moverse en Japón?

Probablemente ya lo sabes pero los trenes son la mejor forma de moverse en Japón y mas aún si pretendes salir de la capital, es verdad que los autobuses también son muy económicos pero en la mayoría de las ocasiones sus recorridos son mas tardados.

En un día promedio en Tokio puedes llegar a utilizar entre 600 y 1200 yenes en viajes de tren. Ahora que si tu intención es conocer lugares como Kyoto, Osaka, Hiroshima o Nagano, la opción es adquirir un JR Pass, este pase te permite usar cualquier tren de la compañía JR y claro, esta incluidos los Shinkansen o trenes bala. Su costo para 7 días es de aproximadamente 4800 pesos aun que tambien hay para 14 y 21 días.

6.- Conectividad. ¿Que hago para mantenerme comunicado?

Lo sentimos mucho pero no, en Japón no hay internet gratuito en todos lados, de hecho hace un par de años no existía esto, ahora lo puedes encontrar en algunas plazas comerciales, cafés o restaurantes, por lo que si es tu primera vez en Japón es muy recomendable rentar un Wifi portátil, de esta forma podrás consultar mapas, horarios, lugares ademas de compartir todas tus experiencias con familia y amigos en tus redes sociales. Hay varias paginas y casi todas mantienen un precio muy similar, $1,300 mxn por 15 días.

7.- Gastos recreativos y gastos personales ¿Que quiero visitar y que quiero comprar?

Es necesario planear tu viaje con tiempo, uno de los motivos es saber el costo de acceso a algunos lugares que así lo requieran, por ejemplo parques recreativos, parques naturales, algunos templos y santuarios, museos etc. En este punto es difícil decir cuanto se puede uno gastar, ya que depende de que lugares se quiera visitar, pero por poner algunos ejemplos, el “Snow Monkey Park “ en Jigokudani, lugar donde puedes ver monos en termas con nieve, cuesta 800 yenes (130 pesos). El acceso al parque donde se ubica el emblemático Pabellón Dorado o Kinkakuji tiene un costo de 400 yenes (65 pesos). Por ultimo subir por el sendero de los torii del famoso santuario Fushimi Inari-taisha es gratuito.

8.- Gastos personales ¿Te quieres llevar todas las “monas chinas” de Akihabara?

Este apartado lo dejaremos fuera del presupuesto ya que dependerá de cada quien el saber que quiere comprar estando en Japón, siendo muy estricto se puede viajar y solo tomar fotos de aquellos lugares a donde fuiste y aun así habrá sido un excelente viaje, pero si tu idea no solo regresar con fotos busca referencias en internet de aquello que deseas comprar para que no te quedes corto o te lleves una sorpresa sobre el costo de algunos artículos.

Al final conocer Japón puede ser tan económico como tu lo desees y en el resumen de las siguientes tablas puedes darte una idea general de lo que te comento ya que para un ejemplo de viaje de 14 días nos resulto un presupuesto de $35,000 mxn mas gastos personales y para un viaje de 7 días solo en Tokio, nos resulto solo de $24,150 mxn mas gastos personales.

