VG | Jugamos My Hero One’s Justice y esto es lo que pensamos

My Hero Academia se acerca a las consolas caseras por primera vez

Hoy en día tenemos decenas de juegos de peleas de diversas franquicias, unas más recientes que otras, pero si algo sabemos es que en Bandai Namco son unos expertos en el tema, pues en el paso de los años han traído algunas de las franquicias más importantes al mundo de los videojuegos con algunas de las series más importantes de la industria como Dragon Ball Z, Naruto , One Piece , Saint Seiya y esto solo por mencionar algunos.

Es así que este nuevo gran shōnen llegara a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch el próximo 26 de Octubre.

My Hero One’s Justice es el primer videojuego de la franquicia de Kōhei Horikoshi que ya cuenta con 3 temporadas de anime y 20 volúmenes de manga. Este traerá a 20 de los héroes y villanos favoritos de la serie con sus respectivas singularidades en combates 1vs1.

El juego también contara con un modo historia desde la perspectiva de héroes o villanos, batallas online, misiones y un sistema de personalización para los personajes con una amplia variedad de combinaciones de accesorios.

¿Que Nos Pareció?

En el tiempo que tuvimos para probarlo pudimos utilizar a Deku, Tokoyami y Himiko Toga. My Hero One’s Justice se juega similar a otros títulos de anime de Bandai Namco con algunos cambios. Tiene lo que la mayoría de los juegos de peleas, ataques ligeros, pesados, combos, agarres, evasión, habilidades especiales y “ultimates”, este se maneja en una variedad de mapas todos con espacios pequeños en 3D, algunas plataformas y en ciertos casos, segundos pisos, además de que tanto techos como paredes pueden ser destruidos por el impacto de tus ataques. Aunque no pudimos probar más que el modo 1 vs 1 este permite a los jugadores escoger un par de acompañantes y utilizar sus técnicas estratégicamente pues hay algunos personajes que funcionan mejor dependiendo de la distancia y la situación de la pelea.

En el aspecto visual, este tiene mucho de lo que te puede gustar de la serie con la adición de la tercera dimensión, además de un estilo de arte un poco más similar al de los comics y sorprendentes efectos visuales con cada una de las técnicas.

Fuente: Bandai Namco