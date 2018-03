Kabaneri of the Iron Fortress tendrá película

Kabaneri of the Iron Fortress llega al cine

Fuji TV anunció la película Kōtetsujō no Kabaneri: Unato Kessen (Kabaneri of the Iron Fortress: Unato Decisive Battle). Durante el evento “Plus Ultra Fuji TV Anime Lineup Presentation 2018”.

El anunció viene acompañado del primer video promocional de la película.

La película se desarrolla 6 meses después de la historia de la serie animada. El director Tatsuro Araki declara que la película no es un spin off, sino una secuela.

DMM Games está en producción de un juego para web/smartphone. que lleva por título Kōtetsujō no Kabaneri -Ran- Hajimaru Michiato (Kabaneri of the Iron Fortress -Revolt- Beginning Tracks). Fuji TV anunció durante el evento que el juego será lanzado en verano.

Y nos muestran el primer video promocional del juego.

La serie animada Kabaneri of teh Iron Fortress se estrenó en Abril de 2016. Y esta disponible en el servicio de Amazon Prime Video. Además de que contará con una segunda temporada.

Lo vimos en: ANN