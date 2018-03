El grupo KALAFINA pasa de trio a duo

¡Adios, Kalafina!

La agencia Space Craft Produce reportó al fan club oficial. Que una de las integrantes del grupo Kalafina desea abandonar la agencia.

Space Craft Produce agregó que los dos miembros restantes continuarán trabajando para la agencia. La agencia reconoció la alta estima por las canciones de Yuki Kajiura. Fundadora y productora del grupo. Quien dejó la agencia el pasado mes de febrero. La agencia continua con planes que dijo que los fanáticos disfrutarán, y agregó que pronto darán buenas noticias.

El periódico japonés Sports Hochi informó este martes que el grupo anunciará a fin de mes que se separarán. Según el periódico, hubo un desacuerdo entre el trío acerca de qué hacer después de la partida de Yuki Kajiura de Space Craft Produce.

Space Craft Produce declaró a Oricon News después de la partida de Kajiura. Que Kalafina continuará trabajando. Comentando que las actuaciones sobre los conciertos anunciados. Y el estreno de la película del décimo aniversario del grupo continúan según lo planeado.

Podemos recordar que hace un par de años Kalafina visitó México. Durante la gira “Far on the Water“. Donde pasamos una noche llena de Magia.

Lo vimos en: ANN