Kamite, la nueva editorial de cómics en México

Comiqueros sonrían, una nueva editorial llamada Kamite, traerá al mercado mexicano los cómics de Spawn de Todd McFarlane, The Walking Dead de Robert Kirman, 28 days Later, Fanboys vs. Zombies y Hellraiser. Parece que con el de lanzamiento de DC Comics por Editorial Televisa el panorama de los cómics en México vuelve a tomar un rumbo positivo.

Ahora todavía no hay mucha información acerca de Kamite, sólo sabemos por los rumores que existen que está conformada por ex colaboradores de Grupo Editorial Vid.

Para los ociosos Kamite en japonés significa diestro o hábil… aunque también mando superior o la posición más alta en una jerarquía.

