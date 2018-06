Videogames | Kill la Kill tendrá su propio videojuego

Un video promocional durante la transmisión del nuevo capítulo de la serie Darling in the FranXX, anunció el fin de semana que Studio Trigger trabaja en colaboración con Arc System Works, están trabajando en un juego Kill la Kill the Game -If-.

Aunque ya se había mencionado que habría un anuncio especial en este capítulo de la serie Darling in the FranXX, este anuncio nos tomó por sorpresa.

Más detalles sobre este juego se darán durante Anime Expo 2018 el próximo 6 de Julio, donde Studio Trigger tendrá un panel a las 5:30 p.m.; además de que Arc System Works tendrá un boot dentro de la convención, y donde estará presente el diseñador de personajes Sushio y el oficial creativo Hiromi Wakabayashi.

Sobre la serie Kill la Kill

Ryuko Matoi es una chica colegiala vagabunda, que viaja de un lugar a otro en busca de pistas sobre la verdad detrás de la muerte de su padre “la mujer con la hoja de tijera”. El viaje ha llevado a Ryuko a la Academia Honnouji.

La serie se estrenó en la temporada de Otoño del año 2013, teniendo 24 capítulos y está disponible en el servicio de Crunchyroll.

Lo vimos en: ANN