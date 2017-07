¡Kimi no Na Wa llega oficialmente a cines de México!

La obra máxima de Makoto Shinkai, Kimi no Nawa (Your Name), se estrenará oficialmente en México el próximo 4 de Agosto en la Cadena Cinépolis así lo anunció el día de hoy mediante un post en Facebook el cuál les compartimos abajo.

Kimi no Na Wa enloqueció a Japón cuando se estrenó en el 2016 convirtiéndose en la cinta más taquillera de ese año y la cinta animada japonesa más taquillera de la historia al recaudar más de $235 millones de dólares en Japón. La cinta ha tenido una distribución paulatina pero muy exitosa, siendo un éxito en Corea del Sur, China, Francia, Tailandia y otros territorios. En Abril llegó a Estados Unidos y a España y se tiene pensado que se estrene en México y más territorios en Agosto.

La cinta nos relata la historia de Taki y Mitsuha, un par de adolescentes completamente distintos que por azares del destino intercambian cuerpos, Taki es un chico que vive en Tokio mientras que Mitsuha es una chica que vive en una zona rural de Japón. Al principio ninguno de los dos puede creer lo que está pasando, pero poco a poco se darán cuenta que su vida y sus destinos están entrelazados.

Ganadora y nominada a múltiples reconocimientos alrededor del mundo entre ellos los premios del Sitges Film Festival 49ª, BFI London Film Festival 60ª y los Japan Academy Prize 40ª, Kimi no Na Wa es una cinta indispensable para cualquier gustoso del buen cine y de la animación. Más allá de ser uno de los mejores trabajos de Makoto Shinkai la cinta es excepcionalmente entretenida y una garantía tanto para chicos o adultos. Lee nuestra reseña de Kimi no Na Wa cuando la vimos en la AnimeExpo 2016.

Kimi no Na Wa estará disponible en México a partir del 4 de Agosto en japonés subtitulado al español y con doblaje al español. ¡Muy atentos para la fecha de preventa, funciones y más!