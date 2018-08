Anime | Kimi no Suizō o Tabetai tendrá una segunda novela

La página oficial de la película Kimi no Suizō o Tabetai (I Want to Eat Your Pancreas), adptación animada de la novela de Yoru Sumino; reveló que Sumino escribió una nueva novela que lleva por título Chichi to Tsuioku no Dareka ni (To My Father and to Someone in My Memories) en donde se cuenta una historia que sucede después de los eventos de la novela original. Esta obra se dará a los asistentes de algunos cines en Japón en donde se exhibirá la película.

La película tuvo una función de pre estreno en Tokyo el pasado 24 de Julio, y su estreno oficial será el próximo 1 de Septiembre; ya se anunciaron proyecciones de la película en cines de Estados Unidos.

Sobre Kimi no Suizō o Tabetai

La historia de la novela es contada desde la perspectiva de un chico del que no conocemos su nombre. Quien encuentra el diario de alguien en una de sus visitas al hospital. El diario resulta que pertenece a una de sus compañeras de escuela llamada Sakura Yamauchi. Quien sufre de una enfermedad terminal en su páncreas. Y solo le quedan unos pocos meses de vida. Sakura explica que el protagonista es la única persona además de ella y su familia que saben de su condición. El protagonista le hace la promesa de guardar el secreto. A pesar de la diferencia en sus personalidades; él decide pasar pasar junto a Sakura sus últimos meses.

Mahiro Takasugi será quien le de voz al protagonista del que aún no conocemos su nombre, mientras que Lynn será a voz de Sakura Yamaguchi.

Lo vimos en: ANN