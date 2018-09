Aniplex of America realizará la premier de la película Kimi no Suizo wo Tabetai (I want to eat your pancreas) dentro del Animation Is Film Festival que se realizará en Los Ángeles a partir del próximo 19 de Octubre. Este festival de animación es realizado por el Festival Internacional de Películas Animadas de Annency, en colaboración con GKIDS y Variety, y presentará la película dentro de un evento que se describe como: “una muestra anual, con una excelente selección de los nuevos trabajos de animación alrededor del mundo”, además de incluir algunas películas estrenadas en los últimos años, de directores reconocidos en el mundo de la animación.

Toda la información se dió a través de la página oficial del festival, y en su cuenta de Twitter.

Announcing the North American premiere of I want to eat your pancreas at the @AnimationIsFilm Festival in Los Angeles!

🌸 Grab your tickets for the October 21st showing today! https://t.co/CNHP1SowOJ

— Aniplex USA (@aniplexUSA) September 19, 2018