Kimi to Nami ni Noretara muestra un tráiler especial | #Anime

TOHO lanzó un tráiler exclusivo de la película Kimi to Nami ni Noretara. La cinta se estreno el pasado 21 de Junio del 2019.

El video contiene spoilers de la cinta.

Kimi to Nami ni Noretara

Esta historia de amor nos habla sobre Hinako, una estudiante de universidad que se muda a un pueblo costero. A ella le encanta surfear y se lanza sin miedo contra las olas; sin embargo cuando se trata de la vida es algo un poco más complicado. Cuando un incendio causa estragos en el pueblo, Hinako conoce a un bombero llamado Minato. Él puede hacer casi cualquier cosa, excepto surfear, ya que aún es principiante.

Mientras pasan tiempo juntos surfeando, Hinako se ve atraida por la devoción que tiene Minato por ayudar a los demás, hasta que empiezan una relación. Sin embargo Minato pierde la vida por un accidente en el mar.

Abatida, Hinako canta una canción acerca de sus recuerdos cuando estaban juntos, ahí es cuando de pronto aparece Minato saliendo del agua.

Masaaki Yuasa es director, guionista y animador, hemos podido disfrutar algunos de sus trabajos recientes como: Lu Over The Wall(2017) y la impresionante Night is Short, Walk On Girl (2018) gracias a trabajo que realizan nuestros amigos de Konnichiwa Festival; además de Devilman Crybaby (2018), serie que está disponible en NETFLIX.

