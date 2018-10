VG | Kingdom Hearts – The Story So Far: Una recopilación de la serie hasta ahora

The Story So Far reúne los mejores momentos de la serie previo a la llegada de Kingdom Hearts III

Square Enix y Disney han anunciado oficialmente Kingdom Hearts – The Story So Far, una colección y un viaje que llevará a los jugadores a través de los nueve capítulos que componen la aclamada serie de Kingdom Hearts hasta ahora.

Esto sigue el anuncio del pasado #E32018 del bundle de la consola edición limitada de Kingdom Hearts III que incluye las pasadas recopilaciones y el próximo título en la serie. En Kingdom Hearts – The Story So Far los fanáticos de la serie podrán revivir las aventuras de Sora, Donald, Goofy y compañía mientras luchan por detener la invasión de Heartless que amenaza su universo al viajar por diferentes locaciones de Disney y unir sus fuerzas con emblemáticos personajes de sus amadas franquicias y Final Fantasy para pelear contra la oscuridad y traer de nuevo la luz a estos diferentes mundos.

La compilación incluye los siguientes juegos:

KINGDOM HEARTS HD 1.5 ReMIX:

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (Cinemáticas en HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.5 ReMIX:

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (Cinemáticas en HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE:

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (película)

Esta colección estará disponible exclusivamente para PlayStation 4 el próximo 30 de Octubre en los Estados Unidos y lo puedes encontrar en la tienda oficial de Square Enix y otras distribuidoras.

