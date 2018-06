Musica | Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets lanzan nuevo sencillo

El canal oficial en YouTube de la banda japonesa de rock Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets comenzarón a trnsmitir un video musical de 2 minutos, que será su octavo sencillo con el título “Sirius“. La canción servirá como opening de la serie Sirius the Jaeger que se estrenará en la próxima temporada de verano. El sencillo estará disponible a partir del próximo 13 de Julio en formato digital y en formato físico el 22 de Agosto.

La cuenta en Twitter de la serie Sirius the Jaeger publicó una imagen promocional del video.

Y claro que aquí está, el video musical.

Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets

La banda se formó en 2007 pero no fue si no hasta 2010 que al interpretar el opening de la serie Highschool of the Dead, se colocaron en la mira de los fans de la animación japonesa y del rock, teniendo participaciones en otras series como Strike the Blood (2013), GATE (2015, 2016), Alderamin on the Sky (2016) y Hataka Tonkotsu Ramen (2018).

Surius the Jaeger es una producción original a cargo de P.A. Works , y será una serie de suspenso que se estrenará en la TV japonesa el próximo 12 de Julio. Para ésta serie se dió a conocer una imagen promocional así como un video en donde podemos ver imágenes de la serie acompañadas por la canción que ya mencionamos.

Primer imagen promocional de Sirius the Jaeger

Video promocional de la serie.

Lo vimos en: Crunchyroll