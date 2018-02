‘Koi wa Ameagari no You ni’ finalizará pronto

Se acaba la historia de ‘Koi wa Ameagari no You ni’

En su edición más reciente, la revista Big Comic Spirit, de la editorial Shogakukan. Anunció que el manga romántico ‘Koi wa Ameagari no You ni‘, obra de Mayuzuki Jun, llegará a su final. En caso de que no haya pausas, estaría finalizando en Marzo.

Sinopsis:

Debido a una lesión, Akira Tachibana ya no forma parte del club de atletismo y es una chica que no sabe expresarme muy bien. Comienza a trabaja en un restaurante donde el gerente es Masami Kondo, un hombre de 45 años, divorciado y con un hijo. A pesar de la diferencia de edad, Akira está profundamente enamorada de él.

Datos curiosos:

Tiene 1,75 millones de copias impresas.

Fue nominada en la edición #9 de los Premios Manga Taisho en 2016.

en 2016. Quedó en el lugar #4 de la guía Kono Manga ga Sugoi! de Takarajimasha.

de Takarajimasha. Ganó el premio ‘Mejor Manga General’ en los Premios Shogakukan en enero.

El manga comenzó a publicarse en 2014 y lleva nuevo volúmenes. La adaptación animada es trabajo de Wit Studio y se comenzó a emitir en enero. También se estrenará una película live-action que llegará a cines de Japón el 25 de mayo.

Fuente: ANN