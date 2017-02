México: Konnichiwa Festival de Cine y Animación Japonesa llegará en el 2014

El pasado fin de semana se llevó a cabo el J’fest en la Ciudad de México y como ya se los habíamos adelantado, se tendría un panel entre Kokuban y Aniplex of America, quienes nos hablaron sobre los proyectos que se traen entre manos para el público mexicano.

El sábado 16 de noviembre llegó el día esperado y aunque se tuvo un ligero retraso con la hora pactada, los representantes de ambas compañías se dispusieron a subir al escenario para hacer oficial un evento del cual ya se venía hablando días antes, el Konnichiwa: Festival de Cine y Animación Japonesa, evento que como su nombre lo indica, es un festival enfocado al rubro de la animación de origen japonesa, el cual se realizará entre enero y febrero del 2014, en salas de Cinépolis seleccionadas alrededor de 20 ciudades de la República Mexicana.

Konnichiwa Festival de Cine y Animación Japonesa, contará con la proyección de 5 películas asombrosas en la industria del anime, tendiendo como Presentación Estelar la cinta Puella Magi Madoka Magica: Rebellion. (Gekijô-ban Mahou Shojo Madoka Magica Zenpen: Hajimari no Monogatari) de la mano de Aniplex of America, aliado estratégico y licenciatario con el que Kokuban ya ha colaborado anteriormente.

Es importante recordar que Madoka Magica: Rebellion ha sido registrada ante La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas como una de las 19 cintas de animación que compiten por entrar a la pelea por la estatuilla de Mejor Película de Animación en los Premios Óscar 2014.

Pero esto no es todo, ya que además se dio a conocer que las películas Ano Hana: The Movie (Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai: The Movie) y Ao no Exorcist: The Movie, formarán parte parte de este festival que promete mucho.

Por el momento aún no se conocen las sedes, fechas, precio de boletos y el resto de títulos a proyectarse en Konnichiwa Festival de Cine y Animación Japonesa, por lo que les recomendamos permanecer muy pendientes.

Respecto a los boletos, por el momento se confirma que se tendrán tres tipos:

VIP, con todos los goodies que los fanáticos deben de tener.

All Access, precio especial para los que quieran ver todas las películas.

Regular, precio individual por función que incluirá un regalo especial.

Por supuesto, el contenido de cada uno de estos boletos aún es un misterio, pero esperamos que pronto se revelen más detalles.

No nos queda más que invitarlos a permanecer pendientes de los medios oficiales de Kokuban y de Konnichiwa, en donde se irá subiendo información conforme esta se vaya oficializando:

