¡Korra regresa para nueva trilogía de comics!

Nuevas aventuras de Korra en 2019

El 2019 pinta para ser un excelente año si son fans de Avatar: The Last Airbender y de Legend of Korra, primero con la nueva adaptación que hará Netflix a Live Action dónde los creadores originales Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko están involucrados. La segunda es porque Legend of Korra una nueva trilogía en cómics.

Después de su exitosa primer trilogía “Legend of Korra: Turf Wars” la cuál se convirtió en un best seller, el próximo año llega el primer tomo de “Legend of Korra: Ruins of the Empire”de Dark Horse. Esta nueva trilogía se centrará en Kuvira y explorará los conflictos sin resolver del Reino de la Tierra.

Acerca de la próxima Trilogía

“Legend of Korra: Ruins of the Empire” estará escrita por DiMartino e illustrada por Michelle Wong con Portada de Vivian NG, las primeras hojas que fueron una exclusiva de Entertainment Weekly y nos mostraron el inicio del juicio de Kuvira por los crímenes cometidos por ella y su ejército. Parece ser que la ex-dictadora aún no olvida sus sueños de conquista y que todavía existen muchas rencillas entre ella y la Matriarca de Zaofu, Suyin Beifong. El juicio pondrá a prueba a Korra, Asami, Mako y Bolin quienes tienen diferencias sobre como se podrían solucionar los conflictos existentes en el Reino de la Tierra, mismos que podrían desembocar en otra guerra.

El inicio de esta trilogía está planeada para salir el 21 de Mayo del 2019 y sin lugar a dudas es emocionante que ya existan páginas del cómic ya que la anterior trilogía estuvo plagada de retrasos y de cambios en las fechas de lanzamiento. Aún con todo Legend of Korra y Turf Wars fueron un éxito de ventas digno de una continuación.