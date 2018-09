Anime | Kyary Pamyu Pamyu canta el tema de la película Monster Strike

Warner Bros. Japan comenzó a transmitir un video promocional para la película 3DCG Monster Strike: Sora no Kanata (Monster Strike: Beyond the Sky).

En el video se escucha la canción Kizunami, que es interpretada por Kyary Pamyu Pamyu y será el tema principal de la película, que se estrenará el próximo 5 de Octubre en cines de Japón; esta película es una historia original que sucede algunos años antes de la serie original.

Monster Strike: Sora no Kanata – Sinopsis

Hace 13 años, de repente, una parte de Tokio se separó del suelo y comenzó a flotar en el cielo. Tokio se separó en “Old Tokyo” la parte que flotaba en el aire, y “New Tokyo”, la parte que se quedó en el suelo. La comunicación y la interacción entre los dos Tokyos era imposible, y así pasaron los años. Un día, una jovencita percibe que Old Tokyo volverá a caer al suelo, y se embarca en el peligroso camino desde Old Tokyo a New Tokyo para salvar a los ciudadanos de la inminente crisis.

La serie original Monster Strike está disponible en el servicio de Crunchyroll.

Lo vimos en: ANN