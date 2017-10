¡La película de Mahouka se estrenará el 20 de Octubre en México!

En días pasados Konnichiwa Festival anunció a través de sus redes sociales que ya están disponibles los boletos para la película “The Irregular at the Magic High School: The Girl who Summons the Stars” cinta que se presentará en salas de Cinépolis de México los días 22, 23, 24, 28 y 29 de Octubre.

“Mahouka” es una película llena de acción, una animación sorprendente pero sobre todo, llega a muy pocos meses de su estreno en salas de cine japonesas el cuál fue el 8 de Julio dónde fue todo un éxito y se colocó en el Top 10 de la taquilla japonesa en su semana de estreno al recaudar más de 163 millones de yenes en su primer fin de semana.

¡También desde el YouTube de Konnichiwafest está disponible el trailer de la película subtitulado al español, para que los fans y los no tan fans se emocionen un poco, antes de su estreno!

Sinopsis:

Las estaciones pasan y la primavera está muy cerca. El hermano “irregular” del grupo de los sin talento y su brillante y hermosa hermana están por terminar el primer año de preparatoria en la Primer Escuela de Magia.

Tatsuya, Miyuki y compañía deciden tomar un descanso aprovechando el spring break en una villa en isla Ogasawara. Todo es diversión hasta que una misteriosa chica llamada Kokoa aparece frente a ellos. Ella es una fugitiva de la Base Naval con sólo un deseo…

¿Cuál es el deseo de la misteriosa chica?

¿Qué aventuras les esperan a Tatsuya y compañía?

“The Irregular at the Magic High School: The Movie – The Girl Who Summons the Stars” es una historia que ningún fan de Mahouka se puede perder en la pantalla grande.

Cast y Staff:

La película The Irregular at the Magic High School: The Girl who Summons the Stars es una secuela del anime del 2014, tanto el anime como la película están basadas en las novelas escritas por Tsutomu Sato. La cinta está dirigida por Risako Yoshida, con historia original de Sato y música de Taku Iwasaki. En la cinta repiten los actores Yuichi Nakamura como Tatsuya Shiba y Saori Hayami como Miyuki Shiba. El tema principal de la película es el tema “Speed Star” de Garnidelia.

¡Boletos ya a la venta!

Los boletos están disponibles en todo el sistema de Cinépolis: Taquillas de los cines, app para celulares, línea Cinépolis (552 122 60 60) y su página web.

¡No te pierdas esta nueva oportunidad de ver una de las películas animadas más esperadas por los fans de la animación japonesa, en exclusiva en las salas Cinepolis!