La película de Nanatsu no Taizai estrena video promocional

La película de Nanatsu no Taizai está a pocos meses de estrenarse

La página oficial de la serie The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai). Empezó a transmitir el primer video promocional, para la película de Nanatsu no Taizai. Que lleva por título The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky (Gekijōban Nanatsu no Taizai Tenkū no Torawarebito). Además revelaron la primer imagen promocional.

Aquí el video promocional.

En la imagen promocional se ven algunos nuevos personajes.

Sorada (voz de Tsubasa Yonaga) un joven y “una persona con alas” del Palacio del Cielo. Está en busca del legendario “Lord Oshiro”. Quien protegerá el palacio del Clan Demoniaco.

Ellatte (voz de Haruka Tomasu) una joven “persona con alas” que es muy parecida a Elizabeth. Ella es una chica determinada y cree en una promesa que le hiz a Sorada.

Bellion (voz de Toshiyuki Morikawa) el lider de los Seis Caballeros del Clan Demoniaco. Carga con una enorme espada que usa con una sola mano. Se dice que su poder se compara al de los Diez Mandamientos.

La película se estrenará en cines de Japón el próximo 18 de Agosto. Y nos mostrará una historia original. Escrita por Nakaba Suzuki, creador del manga original.

Lo vimos en: ANN