La película My Hero Academia estrena video promocional

Llega el primer teaser de la película My Hero Academia

La página oficial de la película My Hero Academia THE MOVIE: The Two Heroes (Boku no Hero Academia The Movie: Futari no Hero). Empezó a transmitir un teaser trailer de la película. En el video vemos una muestra del área I Island. Además de ver a un joven All Might.

El video promocional está disponible para todo el mundo.

My Hero Academia THE MOVIE: The Two Heroes se estrenará en cines de japón el próximo 3 de Agosto.

La película ocurre en una ciudad flotante creada por los humanos llamada “I Island”. Y la historia ocurre después del arco ‘Final Exam’ durante el arco Forest Training. Además conoceremos un poco de la juventud de All-Might.

Kohei Horikoshi autor del manga original, esta a cargo de la historia. Además del diseño de personajes y como supervisor en jefe. La película será distribuida por TOHO.

Lo vimos en: ANN