La serie Sora to Umi no Aida estrena video promocional

TMS Entertainment abrió una página web para la serie animada Sora to Umi no Aida (The Space Between the Sky and the Sea), adaptación del juego para smartphones desarrollado por ForwardWorks. En el sitio se revelaron una imagen promocional de la serie y un video.

En la imagen podemos ver a las protagonistas de la serie.

Y conocemos un poco sobre ellas en el video promocional.

La serie se estrenará e próximo mes de Octubre y los/as seiyus que participaron en el juego serán quienes den vida a los personajes en la serie.

El juego Sora to Umi no Aida se lanzó en Japón el pasado mes de Septiembre, para luego llegar a Taiwan, Hong Kong y Macau.

Sinopsis

La historia sucede en Onimichi, Hiroshima; durante el año 20XX. Los peces desaparecieron del mar y los océanos, y solo quedaron ballenas. Debido a esto el Ministerio de Pesca decide implementar un gran experimento llamado Universe Fish Tanks en el espacio. La Union Universal de Peces Espaciales se establece y empieza a entrenar pescadores espaciales. Las mujeres pescadoras están muy demandadas debido al fortalecimiento de una ley de igualdad de empleo para hombres y mujeres. Seis nuevas mujeres pescadoras espaciales son seleccionadas, y la historia se centra ellas y su crecimiento como pescadoras..

Lo vimos en: ANN