Gamescom2018 | Life Is Strange 2 ya tiene fecha de estreno y trailer

Square Enix liberó nuevos detalles sobre la aclamada secuela para Life Is Strange (2015) junto a un nuevo trailer y gameplay.

Life is Strange 2 toma lugar dentro del mismo universo que los títulos pasados pero contando la historia de los hermanos Sean (16 años) y Daniel (9 años) después de ser forzados a huir después de un trágico accidente en su hogar de Seattle que cambia sus vidas por siempre.

La historia de Sean y Daniel es la cuarta entrada en la franquicia de Life is Strange y contará con “un nuevo elenco de personajes, nuevos paisajes, nuevas dinámicas en gameplay y habilidades nuevas para que los jugadores descubran.”

El primero de cinco episodios llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 27 de Septiembre del 2018 y este será el primer vistazo a este nuevo capítulo en la serie desde que en el #E32018 lanzaron The Awesome Adventures of Captain Awesome al cual llamaron “el primer paso” hacia la secuela.

Square Enix también mostró un segmento de 20 minutos de gameplay para las personas que no pueden esperar más.