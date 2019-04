LightNovel | I Want to Eat Your Pancreas la mejor historia romántica

La editorial digital BookLive! lanzó una encuesta entre sus lectores para encontrar la mejor de las novelas románticas, siendo I Want to Eat Your Pancreas la ganadora.

La compañía publicó una lista con 50 títulos, historias de amor agridulce, nostálgico y conmovedor según los resultados.

La lista de los 20 títulos románticos que recomiendan los lectores es:

I Want to Eat Your Pancreas de Yoru Sumino your name de Makoto Shinkai Sekai no Chūshin de Ai o Sakebu Hankyū Densha de Hiro Arikawa The Girl Who Leapt Through Time de Yasutaka Tsutsui Shokubutsu Zukan de Hiro Arikawa Be With You de Takuji Ichikawa Shio no Machi de Hiro Arikawa The Great Passage de Shion Miura 5 Centimeters Per Second de Makoto Shinkai Norway no Mori de Haruki Murakami Raintree no Kuni de Hiro Arikawa Kurokawa no Techō de Seichō Matsumoto The Night is Young, Walk on Girl de Tomihiko Morimi Hakase no Aishita Sūshiki de Yōko Ogawa Kujira no Kare de Hiro Arikawa Oishī Kōhī no Ire-kata series de Yuka Murayama Hidamari no Kanojo de Osamu Koshigaya Ai Naki Sekai de Shion Miura Initiation Love de Kurumi Inui

La novela cuenta con diversas adaptaciones en otros formatos, tanto en manga como live action y película animada, ésta última llegará a los cines de México y Latinoamérica gracias al trabajo de nuestros amigos de Konnichiwa Festival el próximo mes de Mayo.

Lo vimos en: ANN