Anime | Linked Horizon interpreta el ending para Attack on Titan S3

Para no extrañar esos temas llenos de adrenalina.

En el segundo episodio de la tercer temporada de la serie Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), se reveló el ending de la serie, y está interpretado por la banda Linked Horizon. El tema lleva por título “Akatsuki no Chikona” (Daybreak Requiem). El sencillo de este tema estará disponible en tiendas y servicios de streaming el próximo 19 de Septiembre.

Linked Horizon es el grupo responsable por los 2 openings de la primer temproada, y el correspondiente a la segunda temporada; siendo estos unos temas llenos de adrenalina y emoción.

Temporada 1 – Opening 1

Temporada 2 – Opening 1

Attack on Titan es una de las series de manga más populares de los últimos años, teniendo una gran cantidad de fans en todo el mundo. El manga cuenta con millones de copias en todo el mundo, además de historias spin-off de la serie principal, novelas, películas live action y claro está la serie animada, que estrenó su tercer temporada el pasado 23 de Julio.

Attack on Titan – Sinopsis

Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a todas las personas. Huyendo, la humanidad consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas que se ha convertido en el último reducto de la civilización contra los Titanes que campan a sus anchas por el mundo. Ahora esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son los Titanes y cómo aparecieron.

La serie animada está disponible en el servicio de Crunchyroll.