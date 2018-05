Los albums BEST -Day- y BEST -Way- de LiSA un éxito en Japón

Los discos BEST -Day- y BEST -Way- de LiSA. Llegaron a los lugares 1 y 2 respectivamente. En el ranking de popularidad de Oricon en la semana del 7 al 13 de Mayo. Los albums salieron a la venta el pasado 9 de Mayo. Con este material LiSA alcanzó el lugar más alto dentro de la lista en su carrera. Es la cuarta artista que coloca 2 discos en los lugares 1 y 2 en la misma semana. Siendo la primer intérprete de anisong en lograrlo.

Ambos discos está disponibles en el servicio de Spotify.

El más reciente lanzamiento inédito de LiSA es el album LITTLE DEVIL PARADE. Que esta disponible desde Mayo de 2017. Y su más reciente sencillo ASH fue lanzado en Noviembre de 2017. Y sirve como segundo opening de la serie Fate/Apocrypha.

Anisong

LiSA a interpretado temas para varias series animadas y películas.

Angel Beats!

Fate/Zero

Gen’ei o Kakeru Taiyō

Sword Art Online

Sword Art Online: Ordinal Scale (película)

My Hero Academia

Qualidea Code

Nisekoi

The irregular at magic high school

Fate/stay night: Unlimited Blade Works.

Ella es una de las artistas consentidas de los fanáticos del anime dentro y fuera de Japón. Siendo tal su fama que ha realizado varias presentaciones en Estados Unidos, México y varios países de Asia.

Lo vimos en: ANN