El live action After the Rain tiene nuevo trailer

La página oficial par el live action After the Rain. Adaptación del manga Koi wa Ameagari no You ni creado por Jun Mayuzuki. empezó a transmitir un nuevo video promocional. En el video vemos a los personajes principales: Akira Tachibana y Masami Kondo.

Mayuzuki además creo una ilustración para celebrar la película y su tema principal. “Front Memory” interpretado por Emiko Suzuki y Seiji Kameda. Esta versión es un cover de la canción que interpreta Shinsei Kamattechan.

Aquí el video

La película llegará a cines de Japón el próximo 25 de Mayo.

Koi wa Ameagari no You ni cuenta además con una adaptación animada, disponible en Amazon Prime Video.

Sinopsis

Akira Tachibana (17 años) era la estrella del club de carreras, pero dejó de correr por una lesión. Masami Kondo (45 años) es gerente de un restaurante llamado Garden, donde trabaja Akira. La historia se desarrolla en un pueblo costero y trata de una chica que está en una encrucijada en su juventud, y un hombre que llegó a un punto decisivo en su vida. Todos esperan ese momento lleno de grandes emociones.

Lo vimos en: ANN