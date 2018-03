¡Los 10 Animes de primavera 2018 más esperados por los japoneses!

¡Esta temporada de primavera es algo titánico! Habrá más de 50 series de anime nuevas que se estrenarán en Abril, eso sin contar los remanentes de la temporada de invierno. Sin lugar a dudas hay algunas series que desde su anuncio llevan acaparando toda la atención en las redes sociales y en Japón, los fans del anime, ya tienen sus predilectas.

Por medio de una encuesta el sitio japonés Charapedia le preguntó a sus lectores, cuáles eran las series que más esperaban en esta temporada de Primavera 2018. No es sorpresa que uno de los animes de Primavera 2018 más esperados sea el fenómeno “My Hero Academia”, tampoco lo es “Sword Art Online: Alternative Gun Gale”, lo que si sorprende es el primer lugar que se lo lleva “Hozuki no Reitetsu” y que Persona 5 The Animation quede al final del top.

Aquí están los 10 animes más esperados por los fans de Japón ¿Cuál es el que esperas tú?

Top 10 de las series más esperadas – Primavera 2018:

Hozuki no Reitetsu My Hero Academia (Tercer Temporada) Sword Art Online (Alternative Gun Gale Online) Tokyo Ghoul: Re GeGeGe no Kitaro Steins; Gate 0 Otaku ni Koi wa Muzukashii Shokugeki no Soma (Tercer Temporada) Devil’s Line Persona 5 The Animation

Vía: Charapedia