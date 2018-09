Si eres fan de la animación seguramente en los años que llevas viendo anime te has hecho fan de uno o varios grupos de J-Music, y sin duda en algún punto te has preguntado ¿Porqué la música japonesa no es más popular si es genial? Bueno esto tiene múltiples razones pero aquí vamos a dejar los que a nuestro parecer son los 3 enemigos de la música japonesa:

Restricción geográfica: Oportunidades perdidas en Youtube e iTunes.

¿Cuántas veces no has visto un video que te lanza este mensaje? “El video no puede reproducirse en tu país” Si bien vivimos en un mundo globalizado, la música japonesa todavía vive en cuestiones de restricción geográfica. Algunos videos sólo pueden reproducirse en Japón o en ciertos países de asia. Esta situación tiene que cambiar, no por nada el “Gangnam Style” fue todo un fenómeno viral, y es que los coreanos a diferencia de los japoneses han sabido abrirse al mercado de una manera más rápida, con música más “globalizada” crean sitios bilingües, suben videos a sus cuentas internacionales de YouTube en alta calidad y a veces ha subido fragmentos de conciertos…

No por nada PSY carga más de 2 mil millones de reproducciones:

[youtube]http://youtu.be/9bZkp7q19f0[/youtube]

En el caso de la Música japonesa es la inversa, hay tantas empresas involucradas en ella desde comités de animación, creadores, músicos y disqueras que en cuanto un contenido llega de manera ilegal a Youtube la órden es tirar ese video. Pocos artistas se promocionan para el público internacional en Vevo, Youtube o similares, algunos ejemplos : mientras el VEVO de L’Arc en Ciel tiene un sólo video promocional, One Ok Rock tiene muchísimos videos promocionales, comerciales y más. Nothing is Carved in Stone tiene un Canal oficial prácticamente abandonado, SCANDAL desde hace dos años revivió su cuenta en YouTube y la mantiene al día.

A este punto también hay que agregarle las oportunidades perdidas con iTunes, volvemos al caso de Gangnam Style, en cuanto se volvió el hit se puso disponible a la compra en todas las tiendas iTunes del mundo. Con la música japonesa hemos perdido un poco la esperanza ya que cuando anuncian para los fans del resto del mundo que un artista y su discografía estarán en iTunes esto usualmente se traduce en “Sólo disponible en Estados Unidos”.

Industria Japonesa: Demasiado conservadora

La industria de música japonesa es muy conservadora y difícil, en la actualidad hemos tenido la oportunidad de vivir esto de cerca, los management son muy estrictos y usualmente uno puede anunciar las cosas con poco tiempo de anticipación. Esto sucede muy a menudo con las proyecciones que por ejemplo organiza Live Viewing Japan con Kokuban o los conciertos que se dan en México.

Otro punto debido a los múltiples permisos y partes involucradas es muy difícil que se pongan de acuerdo para poner sus contenidos en plataformas como iTunes. En esta parte no van a cambiar de la noche a la mañana pero podemos poner nuestro granito de arena para que lo consideren, comprar algunas de las canciones cuando estén disponibles, dejar mensajes en los FB oficiales, comprar mercancía oficial, y sobre todo estar ahí para apoyar.

Fandom Pasivo. Promotoras cambiantes.

La parte más importante que sostiene a un fandom son sin lugar a duda los los fans, por eso es de admirarse el ejemplo que han puesto las fans del Kpop ya que la mayoría apoya los conciertos del género, no importa si son fans o no del grupo o banda que vienen a México, apoyan con la esperanza de algún día ver a su banda favorita, y los boletos en su mayoría cuestan el doble y más que un boleto normal. Tanto ha sido el impacto que no es raro ver en las tiendas de música una sección dedicada 100 al K-Pop.

Hasta hace un par de años teníamos varios conciertos de bandas de J-Pop/J-Rock, pero la gente empezó a ir menos y menos, el ejemplo más doloroso fue la última visita de Miyavi, la cuál a penas pudo juntar a un puñado de fans a comparación de la primera vez que visitó el país. Estos resultados han hecho que muchos promotores mejor le apuesten al talento sudcoreano que al japonés ya que es más rentable.

Muchos fans de la música japonesa siempre están a la expectativa de que las convenciones hagan el milagro y traigan a una de las grandes bandas de Japón, esto no va a suceder y si es así no costará lo del boleto de una convención. Es una realidad que cualquier convención que lleva bandas de renombre no cuesta sólo 100 pesos, por ende debemos de apoyar los conciertos que se hagan para que exista un nuevo empuje a la música japonesa.

Sin duda hay muchos más factores que afectan a la música japonesa y si bien los primeros 2 enemigos de la música japonesa son causados por el como se maneja la industria japonesa, podemos cambiar eso con nuestras acciones como fans, teniendo un fandom activo que asista y consuma.