Anime | Los personajes de Kuroko no Basket llegan a la NBA

Kuroko no Basket: Last Game, película que adapta el manga de Tadatoshi Fujimaki: Kuroko no Basket: Extra Game, lanzará una colaboración junto a la NBA en la que se mostraran ilustraciones de los personajes de la película, vistiendo las jerseys de algunos de los equipos de la liga americana de Basquetball.

El primero en mostrarse es Taiga Kagami, visitiendo la jersey de los Chicago BULLS.

La colaboración mostrará a 8 de los personajes de la película, siendo Fujimaki quien seleccione a los personajes y la jersey que usarán, mientras que Yoko Kukichi, el diseñador de personajes, realizará las ilustraciones.

La cinta se estrenará en cines de japón el próximo 18 de Marzo.

Esta no es la unica colaboración que se realiza con una marca deportiva, ya que en meses anteriores se anunció la salida a la venta de tenis Reebok inspirados en los personajes principales de la película.

UPDATE:

Un nuevo integrante de la generación milagrosa ha encontrado un lugar en la NBA

Ahora es Midorima Shintaro quien viste la jersey de los BOSTON Celtics.

Via: ANN