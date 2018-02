Lost Sphere, un JRPG como los de antaño

Lost Sphere es un juego que aunque no se encuentra bajo la mirada de muchos videojugadores es un título del cual no podemos dejar de hablar y más si eres fan de los JRPG de antaño ya que esta entrega la cual viene de la mano del estudio Tokyo RPG Factory y que no trajera el año pasado “I am Setsuna”.

Con este segundo juego el estudio de desarrollo busca poder mejorar lo hecho anteriormente con “I am Setsuna”.

Lost Sphere nos lleva a un mundo el cual está siendo invadido. Una niebla misteriosa que acaba poco a poco con todo lo que se encuentre a su paso provocando todo sea olvidado. Es nuestro deber salvar al mundo de esta catástrofe mediante su habilidad de poder regresar las memorias a su normalidad.

Vamos a salvar el mundo

Esto es un RPG, entonces tendremos la oportunidad de recorrer distintos escenarios. Montañas, bosques y pueblos en los que tendremos la oportunidad de completar una gran variedad de tareas. EN estas tareas obtendremos recompensas como objetos o ingredientes para hacer recetas y mejorar a nuestros héroes. Hasta poder crear dispositivos para restaurar áreas que han sido invadidas por la niebla.

El sistema de batallas aunque es por turnos nos deja movernos a lo ancho y largo del área de combate y en la que atacaremos por medio de una barra que se gasta con cada ataque pero que se va rellenando poco a poco y dependiendo de la habilidad de cada uno de los personajes y de las armas que tengan ya sea para atacar de lejos o de cerca o si cuentan con magia lo cual vuelve los combates más dinámicos , además de todo esto los combates no son aleatorios y nos permiten poder atacar a nuestros enemigos por la espalda antes de comenzar la pelea.

El nivel de la inteligencia artificial es bueno pero el de los jefes es aún mejor ya que representan un gran reto y que nos obligan a entender de que manera funcionan las mecánicas de combate.

Los gráficos del juego son buenos pero no resaltan así que no esperes algo épico en esta parte, la música también es buena pero de igual manera no contamos con alguna pieza que resalte.

Lost Sphere es una buena opción para todos aquellos fans veteranos de los JRPG y también para la gente que no tenga mucha experiencia en este tipo de juegos, además de que está disponible en todas las consolas de nueva generación y no cuesta lo mismo que un juego triple A y seguramente tendrás mucho tiempo de entretenimiento en las 25 o 30 horas que dura el juego.