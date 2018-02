Todo lo que necesitas saber de Magical Girl Lyrical Nanoha

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha

En el mundo de las Mahou Shoujo o chicas mágicas hay infinidad de series representantes del género y de entre leyendas como Sailor Moon, Card Captor Sakura y Mahou Shoujo Madoka Magica se encuentra también una franquicia que, si bien en occidente no causo un impacto como el de las anteriores, sí que tiene un gran número de seguidores: Mahou Shoujo Lyrical Nanoha.

Historia y argumento inicial.

La serie protagonizada por Takamachi Nanoha: Mahou Shoujo Lyrical Nanoha, no surgió incialmente como un proyecto original si no que se derivó como un universo paralelo de una serie de OVAS emitidas en el año 2000, Triangle Heart, donde los hermanos mayores de Nanoha eran los protagonistas. Posteriormente a manos del director Akiyuki Shinbo (Si, el tipo que hizo popular esas escenas donde los personajes voltean hacia atrás con un extraño movimiento de cuello) y estudio Seven Arcs, en Mahou Shoujo Lyrical Nanoha los papeles se invertirían y tanto su hermano Kyouya como su hermana Miyuki pasarían a tomar papeles de personajes secundarios y Nanoha el principal.

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha es la historia de las aventuras de Takamachi Nanoha, una estudiante de tercer grado de primaria la cual se convierte en chica mágica después de rescatar un hurón herido (Si, igualito que Madoka salvando a Kyubey) el cual le da un cristal mágico llamado Raising Heart (Dispositivo que por alguna extraña razón solo habla en inglés) y junto con él, una misión: Recolectar las 21 “Jewel Seeds”, cristales mágicos que tienen la habilidad de cumplir deseos. Eso sí, la tarea no será fácil puesto que no son los únicos que están en busca de dichos cristales ya que también una rubia de coletas llamada Fate Testarossa comparte esta misión, aunque para fines algo dudosos.

¿Qué orden tiene la serie?

El universo de Nanoha cuenta con 5 temporadas de anime y 3 películas, restando una más que se anunció para este 2018. Ahora sí, con la salida en Japón de la película Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Reflection y el próximo estreno de su secuela Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Detonation, han surgido algunas dudas en cuando al orden cronológico de la historia ya que para quienes no están siguiendo la franquicia en ocasiones verán a la protagonista “pequeña” y en otras ya en su versión “zukulenta”. Si eres de lo que tiene interés por este anime, pero no sabes por donde comenzar, te explico:

A) Mahou Shoujo Lyrical Nanoha (2004) (魔法少女リリカルなのは).

Primera temporada de la serie. Nanoha inicia sus aventuras como chica mágica a los 9 años.

B) Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A’s (2005) (魔法少女リリカルなのはA’s ).

Segunda temporada de la serie y secuela directa de la primera temporada. Nanoha sigue teniendo 9 años.

C) Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS (2007) (魔法少女リリカルなのはStrikerS).

Tercera temporada de la serie, es secuela, pero transcurren 11 años desde la segunda temporada. Nanoha ahora tiene 19 años.

D) Mahou Shoujo Lyrical Nanoha The MOVIE 1st (2010) ( 魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st).

Primera película de la saga, se sitúa en la primera temporada y puede ser considerada una recopilación de los eventos más importantes de esta. Volvemos a ver a Nanoha con 9 años.

E) Mahou Shoujo Lyrical Nanoha The MOVIE 2nd (2013) ( 魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd).

Segunda película de la saga y ubicada en la segunda temporada al igual que la anterior se puede considerar recopilación de esta y de nuevo vemos a Nanoha con 9 años.

F) Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ViVid (2015) (魔法少女リリカルなのはViVid).

Tercera temporada de la saga, han pasado 4 años desde los eventos ocurridos en StrikerS. Para esta temporada Nanoha tiene 23 años. Dato curioso, Nanoha ya no es la protagonista de esta serie si no su hija Takamachi Vivio y apartir de aquí hay quienes no consideran como parte de la historia de Nanoha ni esta ni la siguiente temporada Vivid Strike!.

G) ViVid Strike! (2016)

Cuarta temporada de la saga, el protagonismo pasa de Takamachi Vivio a Reventon Fuuka. En esta serie ya no hay apariciones de Nanoha. Si bien muchos no las consideran “canon” lo cierto es que en estas ultimas dos temporadas hay mas acción que en las anteriores.

H) Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Reflection (2017)(魔法少女リリカルなのはReflection).

Tercera película de la saga, y aun que cronológicamente se sitúa justo después de la segunda temporada (Nanoha A’s). Su guion completamente original. Nanoha hace aparición de nueva cuenta con 9 años.

I) Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Detonation (Anunciada para 2018) (魔法少女リリカルなのはDetonation).

Cuarta película de la saga (Aun por estrenarse), será la secuela de Reflection por lo mismo Nanoha mantiene sus 9 años de edad.

Como verán el universo (animado) de Nanoha cuenta con saltos en el orden cronológico de la historia mismos que podemos apreciar por la edad de la protagonista, en todo caso si se quisiera ver en orden (Aunque en lo personal verla tal como salió no afecta para nada el poder disfrutar de esta saga) sería: A, D, B, E, H, I (Esta aún está pendiente de estreno), C, F y por ultimo G.

“Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Reflection” llega a Latino américa!

Seguro tienes planes para ver el próximo estreno de Konnichiwa Festival: “Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Reflection” la cual está próxima a llegar a las salas de cine de México y Latinoamérica en Febrero y Marzo, pero te interesa saber más de la historia te recomiendo ver las dos primeras cintas recopilatorios, seguro después de verlas disfrutaras aún más de este estreno.