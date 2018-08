¡Makoto Shinkai ya trabaja en una nueva película!

El director Makoto Shinkai escribió en su Twitter que está trabajando en una nueva película para el próximo año, esto sin lugar a dudas es una excelente noticia para los que somos fanáticos del director y en general de la Animación Japonesa.

Thank you for the warm words. We are producing a new feature film for next year. I hope you guys look forward to it! https://t.co/AHG4ZJp1KY

— 新海誠 (@shinkaimakoto) August 2, 2018