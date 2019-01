Manga | A Place Further Than the Universe llegará a su fin

La revista Kadokawa Comics Alive anunció que el manga A Place Further Than the Universe va a terminar su publicación el próximo 26 de Febrero.

A Place Further Than the Universe – Una aventura de aprendizaje

Un paisaje que nunca nadie ha visto jamás. Sonidos que nadie ha escuchado nunca. Un aroma que nunca disfrutó nadie. Comida que nunca hemos probado. La emoción de experimentar algo nuevo por primera vez. Esta es la historia de una expedición que busca todo eso. Cuando lleguen a su destino, ¿qué es lo que pensarán? Un lugar salvaje más allá del mayor de los mares, el punto más al sur del planeta, alejado de toda civilización. Uno de los extremos de la tierra. Allí podremos ver la luz de la chispa de los vivos ojos de unas chicas que viven para disfrutar el mañana.

La obra fue creada por Jukki Hanada para su anime en el año pasado con la colaboración del estudio Madhouse. Se debe mencionar que logró ser nominado en algunas de las categorías en los Crunchyroll Anime Awards 2018 y está siendo adaptado como manga en la actualidad como parte de la revista Kadokawa Comics Alive. Así mismo su anime esta disponible en Crunchyroll.

Lo vimos en: ANN