Reseña: Manga: “Asagao to Kase san”

“Kase-san es una chica que va en la clase de junto, forma parte del club de atletismo y es realmente bella. Tiene un porte tal vez algo varonil, aunque pensándolo bien es mucho más apuesta que cualquier chico”… Yamada.

Asagao to Kase-san (Campanillas y Kase-san) es el primero tomo de la serie “Kase-san”, comedia romántica creada por la mangaka Takanashi Hiromi y publicada por la editorial Shinshokan, que hasta ahora cuenta con dos tomos más: “Obento to Kase-san” y “Shortcake to Kase-san”.

Este título gira en torno a Yamada, una chica de 2do grado algo despistada y amante de la jardinería, la cual pasa sus días admirando a Kase, una de sus compañeras de clase, miembro del club de atletismo y ciertamente bella; Kase es el motivo de que Yamada pase sus días negando el hecho de haberse enamorado de una chica.

La historia da comienzo una mañana poco antes del verano. Yamada quien se encargaba a diario de regar el jardín nota que alguien mas ya lo esta haciendo, al acercarse se da cuenta que se trata de Kase, quien ese día peculiarmente termino haciendo esa labor al encontrar se acerca hacia los bebederos y de golpe tremendo baño en los bebederos del jardín, cosa que deja boquiabierta y con ojos de plato a Yamada, y como no, si la pobre (¿o afortunada?) de Yamada se lleva una postal de su anhelada Kase en playera mojada. ( ͡º ͜ ʖ ͡º) Tras ese encuentro poco a poco pasan los días y la amistad de estas dos es cada vez más evidente: conversaciones entre clases, regresos a casa, visitas de Kase al club de jardinería, etc.

La mejor amiga de nuestra protagonista: Mikawa, también se percata de eso y un día, durante la hora del almuerzo se lo hace saber, pero no sin antes preguntar si ella está bien con “ese tipo de amistad”; Yamada no comprende del todo la pregunta y al pedir una explicación se entera de un par de rumores que la dejarían completamente en shock: -“¿No lo sabías? Hay algunos rumores sobre Kase; se dice que ella es de esas chicas, que no sale con chicos si no… con chicas”. “Además al parecer, incluso tiene novia dentro del club de atletismo”-. Desde ese momento tal pareciera que las cosas serán más sencillas para Yamada, pero las dudas sobre sus sentimientos hacia otra chica y las preocupaciones de saber si el rumor es cierto o no, complicaran de forma muy divertida la relación entre ambas estudiantes.

En el caso de este manga, al igual que algunos otros, el que la historia se desarrolle en un entorno escolar común y no en una academia solo para “Ojou-samas” (Strawberry panic, Maria sama ga miteru), en una isla remota aislada de la civilización (Valkyrie Drive Mermaid, Cross Ange: Tenshi to ryuu no rondo) o en un entorno sin varones, le da ese atractivo en el cual la relación de las protagonistas será “especial” y no terminara por ser una pareja más que andará rodando por el pasto junto a otras tantas.

Por otra parte las muy divertidas situaciones entre este par, aunado al agradable diseño de personajes harán que leer página tras página de este manga sea muy reconfortante y muy fácil de disfrutar. Si bien el diseño de fondos no es algo que se le dé a Hiromi sensei (Ya que o no los hay o son muy simples) la entretenida historia y lo rápido que evoluciona cubre sin problemas ese hueco. En pocas palabras un gran título del genero Yuri-ai, el cual no te debes perder.

Este titulo esta disponible para Kindle mediante amazon.jp