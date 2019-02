Manga | BanG Dream se terminó

La nueva edición de la revista Monthly Bushiroad publicó el último capítulo del manga BanG! Dream obra de Mami Kahiwabara; en esa misma revista se lanzó una nueva historia de la franquicia: RAiSe! The story of my music que esta basada en la banda Raise a Suilen.

BanG Dream – El camino para hacer realidad tu sueño

Cuando era una niña, a Kasumi Toyama le impresionaba la vista de las estrellas en el firmamente, algo que la sobrecogía enormemente. Desde entonces siempre ha soñado con encontrar algo que le produjese esa misma sensación, pero no ha tenido suerte. Es cuando pasa por delante de una casa de empeños algo descuidada cuando encuentra lo que llevaba tanto buscando: una guitarra con forma de estrella. Kasumi toma en ese momento la decisión de crear una banda musical femenina y lo logra con Saya, Arisa, Rimi y Tae. ¿Podrá esta nueva banda alcanzar las estrellas y hacer realidad su sueños?

Bushiroad lanzó el proyecto multimedia Bang Dream! en Enero de 2015, además de formar el grupo Poppin’ Party para este proyecto en Febrero del mismo año. Los miembros de la banda son las seiyus de las protagonistas de la serie, e incluso tocan los mismos instrumentos.

La historia tiene una adaptación animada con 2 temporadas (la segunda en emisión) que puedes ver en Crunchyroll, una tercer temporada ya está planeada para estrenarse en Octubre.