Manga | Blade of the Immortal tendrá una secuela

La edición de Junio de la revista Monthly Afternoon de editorial Kodansha, reveló que la historia Blade of the Immortal, creada por Hiroaki Samuda, tendrá una secuela oficial que llevará por título: Mugen no Jūnin – Bakumatsu no Shō (Blade of the Immortal – Bakumatsu Arc).

Kenji Takigawa estará a cargo del guión, mientras que Ryu Suenobu aportará el arte, además de que Samura está involucrado en el trabajo. En la edición de la revista se muestra un pequeño preview de este nuevo manga, que estará disponible el próximo 25 de Mayo.

El camino a la redención está lleno de sangre.

Manji, es un guerrero que tiene una gran ventaja sobre sus rivales: ninguna herida lo puede matar. En el pasado mató a otros 100 samuráis, entre ellos el marido de su hermana. La muerte de su hermana lo lleva a aceptar la misión que acabará con su inmortalidad: debe matar a 1000 hombres malvados para redimirse.

Manji se cruza con una joven llamada Rin Asano y le promete ayudarla a vengar a su familia, que fue asesinada por un grupo de expertos espadachines liderado por Kagehisa Anotsu. Anotsu mató al padre de Rin y a su dōjō completo. La misión de Anotsu es que su dōjō, el Ittō-ryū, basado más en la destreza de cada uno que en las técnicas, unifique a todas las escuelas de esgrima del país, y ya ha empezado a tomar o destruir otras escuelas de esgrima.

Lo vimos en: ANN